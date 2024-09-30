Дорожные камеры научат вычислять машины со скрытыми госномерами

Комплексы фото- и видеофиксации в России продолжают совершенствовать. В стране запускают эксперимент, в ходе которого к привычной оптике добавят современные технологии. Пилотный проект стартовал благодаря Ространснадзору, итоги могут стать основанием для изменения законодательства.

Пока в фокус внимания ведомства попали пассажирские перевозки. В ходе эксперимента специалисты будут вычислять автобусы, которых нет в реестре транспортных средств с лицензией. Кроме того, усовершенствованные дорожные камеры помогут ловить перевозчиков, не оплачивающих административные штрафы. Причем не только выписанные сотрудниками ГАИ, но и Федеральной таможенной службой и Ространснадзором, сообщает телеграм-канал Минтранса.

Наиболее перспективной частью проекта можно считать работу по выявлению машин со скрытыми номерами. Некоторые водители обычных легковушек частенько прибегают к разным уловкам, чтобы скрыть регистрационные знаки и не платить штрафы за неправильную парковку, нарушение разметки и так далее. Таких нарушителей можно будет эффективно и своевременно наказывать, если эксперимент с общественным транспортом пройдет успешно, и на его основе появятся соответствующие поправки в ПДД и КоАП.

На первом этапе теста дорожные камеры, усиленные искусственным интеллектом, протестируют в различных регионах. В список вошли Центральный федеральный округ, Приволжский, Уральский и Северо-Кавказский.

Напомним, в начале сентября Генпрокуратура предложила установить на железнодорожных переездах больше камер. Такая мера должна помочь снизить аварийность.