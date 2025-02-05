В России стали в 10 раз чаще отбирать машины у нетрезвых водителей

В первом полугодии 2024-го около 6 тыс. автомобилей, изъятых у нетрезвых водителей, стали государственной собственностью. Конфискацию личного транспорта ввели несколько лет назад, впоследствии его отправляют в зону спецоперации. Конституционный суд подтвердил, что если автовладельцу вынесли приговор за повторное управление машиной в состоянии опьянения, конфискация является обязательной процедурой.

Как сообщает «Коммерсантъ», во втором полугодии 2022-го речь шла о 614 конфискованных авто, а за первые шесть месяцев 2024-го их количество дошло до 5800. Судя по числу приговоров, автомобилистам чаще всего приходится расставаться со своими машинами за то, что они сели за руль, будучи навеселе.

Даже если транспортное средство находится в залоге, его все равно заберут. То же самое произойдет, если автовладельца привлекли к уголовной ответственности за соответствующее преступление.

Конфискацию автомобилей за повторную езду в нетрезвом виде, без «прав», систематические выезды на «встречку» или существенное превышение скорости у нас практикуют с июля 2022 года. Тогда в УК были внесены необходимые поправки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» детально разобрался в тонкостях конфискации машин у нарушителей ПДД.