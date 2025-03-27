У российских водителей появился шанс ездить с нашими «правами» по Китаю

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минтранса Дмитрия Зверева. Он поделился подробностями о контактах с Китаем по водительским «правам» в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
Напомним, наши сенаторы уже ратифицировал протокол, который упростит оформление многократных виз профессиональным водителям для поездок по России и КНР. Соответствующий документ позволил внести изменения в соглашение между правительствами двух государств.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, какие действия властей привели к массовой локализации в РФ китайских автобрендов.