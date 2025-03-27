У российских водителей появился шанс ездить с нашими «правами» по Китаю

В будущем простые российские автомобилисты могут получить возможность путешествовать по Китаю на своей машине без лишней бюрократии. МВД и Минтранс ведут диалог с коллегами из Поднебесной о взаимном признании водительских удостоверений. Подразумеваются только индивидуальные поездки исключительно на легковых авто.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минтранса Дмитрия Зверева. Он поделился подробностями о контактах с Китаем по водительским «правам» в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

Напомним, наши сенаторы уже ратифицировал протокол, который упростит оформление многократных виз профессиональным водителям для поездок по России и КНР. Соответствующий документ позволил внести изменения в соглашение между правительствами двух государств.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, какие действия властей привели к массовой локализации в РФ китайских автобрендов.