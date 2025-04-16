Правительству предложили вернуть водителям 50-процентную скидку на штрафы

Разработан новый законопроект, позволяющий российским автомобилистам снова получать скидку в размере 50% при оплате штрафов ГАИ в течение 20 суток. Документ уже поступил на рассмотрение правительства РФ.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. По его словам, возврат к 50-процентному дисконту даст возможность оставить загруженность органов принудительного взыскания на прежнем уровне.

Поначалу вышеназванная скидка появилась, чтобы подстегнуть водителей быстрее оплачивать штрафы за нарушения ПДД. В результате власти получили возможность снизить свои расходы на судебные и административные издержки, пояснил Нилов.

Напомним, о планах подготовки документа по возвращению 50-процентной скидки Нилов рассказал 4 апреля. На данный момент действует 25-процентный дисконт, которым можно воспользоваться в течение 30 суток.