Мошенники начали массово подделывать штрафы ГИБДД

Преступники используют современные технологии печати, чтобы создать правдоподобные копии официальных документов. В письмах содержится фотография автомобиля и квитанция для оплаты, где вместо реквизитов Федерального казначейства указаны счета электронных платежных систем.

Информационное агентство «ТАСС» с отсылкой на материалы МВД России, сообщило, что злоумышленники рассылают автовладельцам фальшивые постановления, оформленные как штрафы с камер автоматической фиксации. Особую тревогу вызывает то, что такие подделки приходят по почте, что увеличивает их убедительность для получателей.

В ведомстве подчеркивают, что настоящие штрафы ГИБДД никогда не требуют перевода средств на электронные кошельки. Характерными признаками подделки являются указание в качестве получателя платежных систем — таких, как Qiwi или Яндекс. Деньги, а также возможные ошибки в оформлении документа.

МВД рекомендует автовладельцам проявлять бдительность и проверять все поступающие штрафы через официальные сервисы ГИБДД или портал Госуслуг. При обнаружении подозрительных квитанций следует незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы, чтобы пресечь деятельность мошенников.