Сергей Миронов выступил за отмену платы для большегрузов в системе «Платон»

По словам г-на Миронова, отмена платежей для грузовиков массой свыше 12 тонн снизит издержки транспортных компаний и в конечном итоге приведет к снижению цен на товары. Помимо этого, он предлагает полностью отменить оплату проезда для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. По его мнению, такие меры снизят финансовую нагрузку на граждан и повысят доступность дорожной инфраструктуры.

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Сергей Миронов выступает за полную отмену сборов для большегрузного транспорта в системе «Платон», поскольку предусмотренные ею тарифы слишком высоки, что приводит к росту цен на товары. Кроме того он напомнил, что Госдума уже рассматривает инициативу об освобождении от платы проезда техники, участвующей в тушении пожаров, что позволит подразделениям МЧС быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, избегая бюрократических задержек.

Напомним, что сегодня в системе «Платон» зарегистрировано свыше 1,5 млн грузовых автомобилей тяжелее 12 тонн. С 1 февраля по текущим расценкам владельцы таких машин вносят почти 3,5 рубля за каждый километр езды по федеральным трассам.

— На круг набегает приличная сумма. Из-за этого у компаний возникают дополнительные издержки. Это приводит к росту цен на все товары, и отмена платы за проезд существенно снизит стоимость товаров первой необходимости, — цитирует депутата РИА «Новости».

При этом в настоящее время система «Платон» остается одним из ключевых инструментов финансирования федеральных трасс, однако ее тарифы неоднократно подвергались критике. Предложения Миронова могут стать частью дискуссии о дальнейшей реформе практики дорожных сборов.