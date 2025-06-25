Российских чиновников обязали пересесть на электромобили

Новые требования к госзакупкам транспорта подписаны. Теперь приоритет должен отдаваться электромобилям и машинам, работающим на газе, притом что традиционные бензиновые и дизельные авто допускаются лишь в исключительных случаях. Изменения затрагивают не только легковой сегмент, но и автобусы с грузовиками, которые используют госорганы.

В качестве альтернативы им можно использовать машины с газобаллонным оборудованием

О том, что в РФ ввели новые требования к закупкам транспорта для государственных и муниципальных нужд, сообщила «Российская газета». Основное условие — соответствие экологическим стандартам, что подразумевает переход на электрические двигатели или газомоторное топливо. Также разрешены модели с комбинированной системой питания, например, дизель-газ, а вот гибридные автомобили в новых правилах не упоминаются.

Исключение сделано только тех для регионов, где отсутствует необходимая инфраструктура — зарядные станции или газозаправочные комплексы. В таких случаях допустима закупка обычных авто с ДВС. Тем не менее, основным вектором остается сокращение углеродного следа за счет более экологичных альтернатив.

Для автобусов и коммерческого транспорта переход на газ выглядит реалистично, учитывая существующие производственные мощности. Скажем, многие муниципальные автопарки уже используют машины с газобаллонным оборудованием, включая «Газели». А вот легковой сегмент остается проблемным из-за узкой линейки подходящих моделей.

Новые правила также устанавливают лимиты по стоимости закупаемого транспорта, что может осложнить переход регионов на экологичные авто. Ожидается, что наибольшие сложности возникнут в удаленных районах с неразвитой инфраструктурой. Тем временем федеральные структуры, вероятно, будут активнее внедрять электрокары, особенно в крупных городах.

Реформа госзакупок автотранспорта направлена на снижение вредных выбросов, но ее реализация потребует времени и доработки инфраструктуры. Пока остается открытым вопрос, как быстро регионы смогут адаптироваться к новым требованиям. А сами изменения вступят в силу до конца июня 2025 года.