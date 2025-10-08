В Минпромторге назвали причину повышения утильсбора

В нашу страну частенько привозят иномарки для перепродажи под видом импорта в интересах обычного гражданина, порой такую схему используют дилеры. В результате уплачивается льготный утильсбор, что приводит к ощутимому искажению рынка.

Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая в Госдуме. По его словам, из-за «серых» схем импорта возникает диспаритет между физлицами, юридическими организациями и официальными дилерами. В случае нового зарубежного автомобиля вилка утильсбора — 5000 рублей или миллион.

За девять месяцев текущего года физлица номинально ввезли в Россию 73% машин, после чего многие их них стали реализовывать уже через салоны дилеров. Если дело пойдет так и дальше, зарубежные партнеры, запустившие у нас производства, прекратят вкладывать финансы в отечественный автопром. В том числе речь идет о китайских концернах, предупредил г-н Алиханов.

По словам министра, предыдущие индексации утильсбора не повлияли на стоимость машин в стране, в некоторых автосалонах даже понизили прайсы. Из-за повышения сбора ряд импортеров переключился на теневой бизнес, поэтому поступления в государственную казну снизились вместо того, чтобы вырасти. Ситуацию должна исправить новая схема расчета.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, чем грозит пересмотр утилизационного сбора в РФ.