В Подмосковье сожгли 13 мобильных камер ГИБДД

В ночь на 12 ноября на автостоянке в поселке Дружба на улице Лесная, что в подмосковном городском округе Раменское, произошел пожар на автостоянке, где «ночевали» микроавтобусы Ford Transit, оснащенные аппаратурой автоматической фиксации нарушений ПДД.

Площадь горения составила около 200 кв.м. В результате пожара сгорели 13 автомобилей, что находились на стоянке — вместе с содержимым. Погибших и пострадавших людей нет.

Материальный ущерб оценивается примерно в 40 млн. рублей. По данным «РГ», в правоохранительных органах не сомневаются, что причиной пожара стал умышленный поджог. Рассматриваются две версии.

Первая — месть «народного мстителя» из числа оштрафованных за нарушение ПДД автовладельцев. Иной причиной ЧП могут быть происки конкурентов. Дело в том, что сгоревшие комплексы принадлежат не областному Центру автоматической фиксации (ЦАФАП), а частной компании, подвизающейся на этом «рынке».