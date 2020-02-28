АМПП рассказал о новом способе мошенничества, связанном с эвакуацией автомобилей

– Водители, чьи автомобили были эвакуированы за парковку в неположенном месте, регулярно жалуются в АМПП, что им звонят незнакомцы с предложением за деньги помочь вернуть авто. Чаще всего такая помощь заключается в том, что звонивший оказывает услуги таксиста. Он подвозит владельца автомобиля до спецстоянки, где находится его автомобиль, и просит за это сумму, значительно превышающую обычную поездку на такси, — говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

В ведомстве подчеркнули, что подобные мошенники не имеют отношения к АМПП. Чтобы избежать нежелательных звонков, автомобилистам следует быть осторожными при вводе своих мобильных номеров на посторонних сайтах и прочих открытых источниках.

В Моспаркинге также пояснили, что получить автомобиль со спецстоянки имеет право лишь владелец авто, либо его законный представитель — после тго как соответсвующее должностное лицо примет решение о возврате задержанного авто.