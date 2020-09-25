МВД рассказало, какие машины чаще всего угоняют за рубеж

— В основном это дорогостоящие машины класса люкс и премиум-класса немецкого, японского и корейского производства. Идентификация обнаруженных иномарок проводится в том числе по учетам заводов-изготовителей. Взаимодействие в этой сфере налажено с бюро Интерпола государств, на территории которых расположены головные офисы крупнейших производителей транспортных средств, — сообщил генерал-майор полиции Александр Прокопчук ТАСС.

Он рассказал, что сотрудники правоохранительных органов в состоянии определить исходные данные машины и найти ее законного владельца даже когда угонщики уничтожают заводской VIN транспортного средства или номера его двигателя.