У красноярского муниципалитета украли 42 машины

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Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело по результатам проверки имущества муниципального казенного учреждения «Служба заказчика Балахтинского района». Портал «АвтоВзгляд» тоже удивлен количеством «внезапно» украденной техники.

«Установлено, что на балансе муниципалитета числится 42 единицы транспортных средств: грузовые автомобили, самоходная техника, которые с 2017 года переданы в оперативное управление учреждения. При проверке фактического наличия указанной техники ее местонахождение не установлено», говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

Ущерб бюджету предварительно оценен в 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Не исключено, если в конце концов окажется, что исчезнувшая техника была таковой лишь на бумаге, а в действительности представляла собой кучу разукомплектованного металлолома. Ржавого настолько, что даже списать ее толком не представлялось возможным.

Или, по другой, не менее вероятной версии, имела место передача уже несуществующей в природе техники лишь «на бумаге» из муниципалитета в «Службу заказчика Балахтинского района». То есть, грузовики и самоходки были украдены задолго до 2017-го года, хотя и продолжали числилиться на балансе у местной власти. Зато крайним теперь окажется «козел отпущения» из «Службы заказчика Балахтинского района», который в 2017 году подписал акт приемки.

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14 мая 2021
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