У красноярского муниципалитета украли 42 машины

«Установлено, что на балансе муниципалитета числится 42 единицы транспортных средств: грузовые автомобили, самоходная техника, которые с 2017 года переданы в оперативное управление учреждения. При проверке фактического наличия указанной техники ее местонахождение не установлено», говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

Ущерб бюджету предварительно оценен в 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Не исключено, если в конце концов окажется, что исчезнувшая техника была таковой лишь на бумаге, а в действительности представляла собой кучу разукомплектованного металлолома. Ржавого настолько, что даже списать ее толком не представлялось возможным.

Или, по другой, не менее вероятной версии, имела место передача уже несуществующей в природе техники лишь «на бумаге» из муниципалитета в «Службу заказчика Балахтинского района». То есть, грузовики и самоходки были украдены задолго до 2017-го года, хотя и продолжали числилиться на балансе у местной власти. Зато крайним теперь окажется «козел отпущения» из «Службы заказчика Балахтинского района», который в 2017 году подписал акт приемки.