В России предлагают бесплатно проверять юридическую чистоту авто перед покупкой

— Необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство. По аналогии с тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью, — заявил Володин.

На днях вступил в силу закон, позволяющий покупателю недвижимости получить выписку из ЕГРН с данными о состоянии дома, собственником которого он собирается стать. Это сделано для того, чтобы оградить граждан от приобретения по незнанию аварийного жилья. По мнению Володина, что-то подобное следует организовать и в сфере купли-продажи подержанных авто. Спикер имеет в виду ситуацию, когда гражданин приобретает машину, будучи на в курсе, что она находится под обременением, а продавец умалчивает об этом.

На текущий момент банк не обязан уведомлять Единую информационную систему нотариата о том, что авто находится в залоге. Cведения о таком обременении транспортного средства не отражаются в ПТС. Для ликвидации этого пробела спикер предлагает законодательно установить возможность обмена данными между ГИБДД и нотариусами.