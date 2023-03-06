В интернете появились предложения услуг по законной «перебивке» VIN-номера автомобиля

Частенько сотрудникам ДПС приходит в голову сличить VIN-номер в документах на авто с буквенно-циферной комбинацией где-нибудь на его кузове. Мало ли: вдруг повезло угонщика остановить. Если маркировка стала плохо различимой из-за коррозии либо после ДТП, полицейский, потирая ручки, обязательно отправит такое авто на штрафстоянку — на основании своих подозрений. Даже если владелец машины много лет назад лично приобрел ее новой в автосалоне.

Подобная ситуация — наглядное доказательство того, что в собственном автомобиле следует следить даже за VIN-номером! А что с ним поделаешь, если он неумолимо ржавеет и исчезает из виду? Ответ один — обратиться к тем, кто умеет качественно «перебивать» VIN-номера. Практика показывает, что конторок, подвизающихся на этом деле, хватает в любом крупном городе.

Раньше умельцы с аналогичной квалификацией участвовали в схемах легализации угнанного автотранспорта. Теперь у них вполне респектабельный бизнес по легальному восстановлению маркировки VIN. Алгоритм подобной «перебивки» VIN-номера (например, сгнившего) следующий. Для начала придется съездить в МРЭО ГИБДД и предъявить там машину. Инспектор установит, что VIN отсутствует (нечитаем) и отправит автовладельца с соответствующей бумагой в местную полицию — для проведения криминалистической экспертизы на предмет угона и прочего противозаконного.