В интернете появились предложения услуг по законной «перебивке» VIN-номера автомобиля

Частенько сотрудникам ДПС приходит в голову сличить VIN-номер в документах на авто с буквенно-циферной комбинацией где-нибудь на его кузове. Мало ли: вдруг повезло угонщика остановить. Если маркировка стала плохо различимой из-за коррозии либо после ДТП, полицейский, потирая ручки, обязательно отправит такое авто на штрафстоянку — на основании своих подозрений. Даже если владелец машины много лет назад лично приобрел ее новой в автосалоне.
Подобная ситуация — наглядное доказательство того, что в собственном автомобиле следует следить даже за VIN-номером! А что с ним поделаешь, если он неумолимо ржавеет и исчезает из виду? Ответ один — обратиться к тем, кто умеет качественно «перебивать» VIN-номера. Практика показывает, что конторок, подвизающихся на этом деле, хватает в любом крупном городе.
Раньше умельцы с аналогичной квалификацией участвовали в схемах легализации угнанного автотранспорта. Теперь у них вполне респектабельный бизнес по легальному восстановлению маркировки VIN. Алгоритм подобной «перебивки» VIN-номера (например, сгнившего) следующий. Для начала придется съездить в МРЭО ГИБДД и предъявить там машину. Инспектор установит, что VIN отсутствует (нечитаем) и отправит автовладельца с соответствующей бумагой в местную полицию — для проведения криминалистической экспертизы на предмет угона и прочего противозаконного.
По завершению правоохранительной мороки, автовладелец получает на руки документ, подтверждающий, что его случай к УК не имеет никакого отношения. Далее ему придется обратиться к специалистам по «перебивке» VIN. Следует иметь в виду то, что фирмочки, специализирующиеся на подобных услугах — штука все-таки не массовая. Хотя бы в силу не особо широкого и специфичного рынка. Все, как говорится, тут всех знают. Изучение их прайсов наводит на мысль, что в данном случае мы имеем дело с чем-то вроде картельного сговора. Например, в Москве эти ребята явно договорились держать цену на восстановление VIN на уровне «от 20 000 рублей».
Можно иной раз наткнуться на ценник «от 19 000». Но тут вас, скорее всего, все равно «разведут» на заметно более высокую плату за услугу. Поскольку когда дойдет до дела, почти в обязательном порядке всплывет что-то вроде повышенной сложности работ, увеличивающей их стоимость. Либо выяснится, что за «сделать прямо сегодня» тоже предусмотрен специальный повышенный тариф.
Характерно, что некоторые компании, занимающиеся набивкой новой маркировки на кузова и рамы, иногда предоставляют клиентам еще и сопутствующие услуги. За отдельную плату — 45 000—100 000 рублей — они берут на себя весь «головняк» с беготней по полицейским инстанциям. За эти деньги автовладелец просто отдает коммерсантам свою машину с нечитаемым VIN и через некоторое время забирает ее у них — уже с новенькими маркировками на кузове или раме, а также с соответствующими отметками в ПТС и СТС автомобиля.