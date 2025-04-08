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Россиян предупредили о новой, но на самом деле старой схеме автоподстав

Мошенники вновь активно используют гаджеты

В нашей стране злоумышленники начали чаще орудовать на пешеходных переходах или перекрестках, держа в руках мобильный телефон или планшет. Суть в том, что их подставляют под притормаживающую рядом машину, имитируя удар. После этого за якобы сломанную по вине водителя электронику требуют деньги.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Россиян предупредили о новой, но на самом деле старой схеме автоподстав

В беседе с агентством «Прайм» об этом рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин. По его словам, гаджеты, применяемые для автоподстав, заранее сломаны. Но это не мешает мошенникам вымогать у автомобилистов средства на ремонт смартфона или покупку нового.

Как и в случаях других автоподстав, обман с гаджетами рассчитан на испуг, растерянность водителя. На то, что он не захочет долго разбираться в ситуации и предпочтет добровольно расстаться с деньгами на месте. Противостоять подобному воздействию поможет работающий видеорегистратор, нужно сфотографировать произошедшее. Кроме того, важно оформить ДТП по закону, чтобы исключить возможность дополнительных манипуляций.

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