Сколько стоит один новый автобус для москвичей

Так, сообщает RosTender.info, ГУП «Мосгортранс» объявил два тендера на поставку новых низкопольных автобусов в количестве 490 штук. За них перевозчик готов заплатить 6 млрд. 925 млн. рублей (от 12,7 до 13,1 млн. «деревянных» за каждый из 342 автобусов на дизельном топливе вместимостью 85 человек и от 16,9 до 17,1 млн. за каждый из 148 транспортных средств на 140 пассажиров). Техника должна быть поставлена до 31 мая 2020 года.

Любопытно при этом, что цена подходящих автобусов того же Ликинского автобусного завода (например, ЛиАЗ 529265) в первом случае начинается от 8,5 млн. руб., а во втором (скажем, ЛиАЗ 621367) — от 14 млн. руб. То есть цена, предложенная «Мосгортрансом» для потенциальных поставщиков, однозначно завышена. Вряд ли, понятное дело, речь тут идет об откатах чиновникам, но вопросы, согласитесь, возникают…