Пять катастрофических ошибок водителя на зимней дороге

ОТПУСТИ ФУРУ ПОДАЛЬШЕ

Соблюдение безопасной дистанции — этим требованием нам прожужжали уши еще в автошколе. Летом держаться вблизи кормы впереди идущей машины достаточно опасно — можно не успеть среагировать на ее торможение. А зимой «висеть на хвосте» очень опасно, особенно если это «хвост» дальнобойной фуры.

Большая машина при движении поднимает массу снега с дороги и обочин, а ее колеса взметают с асфальта облака слякоти. В любом случае, видимость из салона следующей за грузовиком легковушки сильно падает и при нештатной ситуации ее водитель может не заметит опасность вовремя и попадет в ДТП. Вторая самая распространенная ошибка при зимней езде — привычка на высокой скорости так же резко дергать рулем, словно за окном лето.