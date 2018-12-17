Пять катастрофических ошибок водителя на зимней дороге

Для безаварийной езды зимой нужно учитывать, помимо применения обычных «всесезонных» приемов безопасной езды, нюансы поведения машины в холодное время года и не совершать связанных с ними водительских ошибок.
Соблюдение безопасной дистанции — этим требованием нам прожужжали уши еще в автошколе. Летом держаться вблизи кормы впереди идущей машины достаточно опасно — можно не успеть среагировать на ее торможение. А зимой «висеть на хвосте» очень опасно, особенно если это «хвост» дальнобойной фуры.
Большая машина при движении поднимает массу снега с дороги и обочин, а ее колеса взметают с асфальта облака слякоти. В любом случае, видимость из салона следующей за грузовиком легковушки сильно падает и при нештатной ситуации ее водитель может не заметит опасность вовремя и попадет в ДТП. Вторая самая распространенная ошибка при зимней езде — привычка на высокой скорости так же резко дергать рулем, словно за окном лето.
НЕ ИГАЙ С «БАРАНКОЙ»
На сухом теплом асфальте подобная манера езды позволяет успешно перестроиться в соседний ряд, объехать замеченную в последний момент ямку в асфальте и т. п. А зимой резкие рывки рулем приводят к срыву машины в занос, из которого 99% водителей просто не умеют выходить. В результате мы видим аварии «на пустом месте» — в условиях прямой, чистой и свободной дороги.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ОБГОН
Обгон зимой — дело, как правило, еще более опасное, чем летом. Помимо вышеописанной ошибки с резким рулением, при обгоне многие водители не обращают внимания на снежные «брустверы», образующиеся между полосами. Попадая на них частью колес, машина норовит пойти боком. На приличной скорости, если водитель не готов к этому эффекту, авто вполне может отправиться в неуправляемый полет на встречную полосу или в кювет.
Но даже если никаких снежных «брустверов» на дороге не видно, не стоит расслабляться. Доверять чистому, на первый взгляд, асфальту — тоже ошибка. Если он не высушен сильным морозом и солнцем, на нем всегда присутствует либо тончайший ледок, либо пленка слякоти, сцепление автомобильных колес с которыми минимально.
РАЗРУХА В ГОЛОВАХ
Но самая, пожалуй, опасная для зимы ошибка кроется в голове водителя — когда он настолько самоуверен, что считает свой шоферский стаж и квалификацию настолько высокой, что может себе позволить лихачество на скользкой зимней дороге. Такое самомнение, как правило, не подкреплено настоящими навыками контаварийного или спортивного вождения, а потому оборачивается дурацкими, но тяжелейшими ДТП.