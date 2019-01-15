Продажи электромобилей хотят поднять зелеными номерами

Фото: BMW
Владельцам электромобилей в России начнут выдавать регистрационные знаки на зеленом фоне. По словам Романа Малкина, советника одного из руководителей рабочей группы НТИ «АвтоНет», эта инициатива положит начало масштабной работе по популяризации экологически чистых машин, а также сделает их узнаваемыми. Предложение о введении особых «номеров» в ближайшее время направят на согласование в Минтранс и МВД.
Виктория Базылева

Заметим, что в отличие от других стран, где продажи «зеленых» авто ежегодно увеличиваются на 50—70%, в России электромобили пользуются крайне невысоким спросом — на всю страну их насчитывается менее 3000 штук. Это связано с неразвитой инфраструктурой, острой нехваткой зарядных станций, непомерно высокими ценами на «чистые» машины и отсутствием льгот для водителей, заботящихся об экологии.

И как зеленые «жестянки» помогут решить все эти проблемы и заинтересовать россиян в покупке экотранспорта, совершенно непонятно…

электромобили
15 января 2019
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