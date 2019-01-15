Продажи электромобилей хотят поднять зелеными номерами

Заметим, что в отличие от других стран, где продажи «зеленых» авто ежегодно увеличиваются на 50—70%, в России электромобили пользуются крайне невысоким спросом — на всю страну их насчитывается менее 3000 штук. Это связано с неразвитой инфраструктурой, острой нехваткой зарядных станций, непомерно высокими ценами на «чистые» машины и отсутствием льгот для водителей, заботящихся об экологии.

И как зеленые «жестянки» помогут решить все эти проблемы и заинтересовать россиян в покупке экотранспорта, совершенно непонятно…