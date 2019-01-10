Nissan Leaf увеличил запас хода и стал мощнее

Nissan Leaf 3.ZERO отличается от стандартной модели восьмидюймовым сенсорным монитором мультимедийного комплекса. Система может похвастать навигацией, показывающей маршрут «от порога до порога». Цветовая палитра кузова обзавелась новыми оттенками, можно будет выбрать автомобиль и с двухцветной окраской. Правда, силовую установку электромобиля в этом варианте инженеры оставили нетронутой.

Зато агрегат Nissan Leaf 3.ZERO e+ Limited Edition «подогрели» со 110 (150 л. с.) до 160 кВт (217 «лошадей»). Кроме того, электрокар получил более емкую батарею (с 40 до 62 кВт/ч). Авто в этой модификации увеличило запас хода на одной зарядке до 385 км (на 100 км).

Европейски покупатели могут заказать новинку уже сейчас. Первые «живые» Leaf 3.ZERO доберутся до шоу-румов в мае, а «заряженный» автомобиль с приставкой e+ в названии у дилеров появятся только летом.

Ценник на новинки стартуют 39 900 евро, что по актуальному курсу приравнивается к 3,1 млн. рублей. Стоит напомнить, что официально электрический «Ниссан» на российском рынке не представлен.