Для Hyundai Solaris готовят новый мотор

Бензиновый мотор рабочим объемом 1,6 литра придет на смену четырехцилиндровому двигателю GDI. Новый агрегат отличается системой CVVD (Continuously Variable Valve Duration), изменяющей длительность открытия клапанов, и распределенной системой впрыска с двумя форсунками во впускном тракте каждого цилиндра. Инженеры обещают, что эти решения сделают Solaris более экономичным. Так, расход топлива в городе составит 7,1 л на сотню. Двигатель развивает 120 л. с. и 153 Нм. момента.

Ранее сообщалось, что в Китае автомобиль появится в продаже в сентябре этого года, а о российских перспективах новинки пока ничего неизвестно.