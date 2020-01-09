Российский экипаж не смог войти в десятку лучших марафона «Дакар-2020»

Дело в том, что сегодня в категории «Внедорожники» Россию в этом ралли-рейде после схода Владимира Васильева и Виталия Евтехова (их MINI выгорел до тла) представляют только два экипажа: Денис Кротов/Дмитрий Цыро и Александр Доросинский/Олег Уперенко.

При этом последний на четвертый день гонки по-началу сократил разрыв с лидером Стефаном Петранселем до 8,5 минут и поднялся на 10-е место в абсолютном зачете. Однако затем кипаж пробил сразу три колеса, и вынужден был завершить четвертый этап в спокойном режиме. Тем не менее по итогам четырех дней Доросинский/Уперенко заняли 18 позицию, успешно закрепившись в двадцатке первых из 79 экипажей.