Ралли Africa Eco Race-2020: через Сахару в одиночку

Многодневные изнуряющие автомобильные супермарафоны — это прежде всего борьба технологий. Пробег более шести тысяч километров, из которых более 3500 — «боевые». В максимальном темпе такое испытание не способен выдержать ни один серийный автомобиль. Для обеспечения невиданного запаса прочности необходимо вкладывать очень серьезные деньги. Вот вам пример.
Один амортизатор на грузовой спортивный автомобиль мирового класса стоит порядка 400 тыс. руб. На каждое колесо идет по три амортизатора — на круг получается уже 4,8 млн. руб. Амортизаторы не вечные и требуют замены. И так с каждой гайкой: увеличиваешь запас прочности, сразу умножай стоимость раз в 50—100. Вот и получается, что вероятность победы напрямую зависит от размера кошелька генерального спонсора команды. При серьезном финансировании автомобиль превращается в некий космический корабль, напичканный современными технологиями. От серийной машины остается лишь шильдик. Но есть и другой подход.
– Особенность нашей команды в том, что мы используем машины, собранные на стандартных узлах и агрегатах — тех, которые идут на конвейер в Нижнем Новгороде, — рассказывает руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — Наша цель прежде всего состоит в проверке «газовских» машин в самых экстремальных условиях. Сейчас в ралли Africa Eco Race участвует два грузовика ГАЗ «Садко NEXT». Эти машины уже прошли путь от Монако до Дакара в прошлом году. Наши инженеры получили полезную информацию, которая оказалась просто неоценимой при запуске серийных моделей…
Первый этап соревнований на африканском континенте оказался совсем коротким — всего 23 километра. Однако организаторы смогли так закрутить маршрут, что участники очень долго плутали в поисках искомых точек. Штурманы команды «ГАЗ Рейд Спорт» оказались на высоте. Экипаж Болеслава Левицкого и Станислава Долгова пришел вторым в грузовом зачете, Алексея Хлебова и Александра Лагуты — четвертыми.
Что такое 23 боевых километра на фоне предстоящих трех с половиной тысяч? Мелочь, на которую и внимания обращать не стоит. Однако экипаж одного багги умудрился на этом участке в хлам порвать четыре колеса. В запасе у них было всего четыре, которые и поставили. Вечером они обратились к коллегам с просьбой поделиться. Возможно, найдется добрый народ. Но впереди, повторюсь, путь до Дакара и доброта может выйти боком.
Настоящие гонщики технику берегут больше, чем себя, справедливо полагая, что истинный пилот выдержит все. Один из таких — чех Томас Томачек на грузовике Tatara. Трехкратный победитель Африки, чемпион Дакара. Он решил поднять для себя планку победы на неимоверную высоту и отправился покорять Африку в одиночку. Экипаж большого грузовика состоит из трех человек: пилот, штурман и механик. Если вести и «штурманить» еще можно в одиночку, то совершенно неясно, как справиться одному с серьезной поломкой. Да и откопать застрявший в страшных песках Сахары грузовик в одну единственную лопату неимоверно трудно.
В прошлом году Томаш шел первым в грузовиках пять этапов подряд, но серьезная поломка лишила его возможности занять подиум. Но Томаш не сдается. Ему уже не очень интересно стать чемпионов в составе экипажа, он хочет совершить невозможное. Вы верите, что чудеса случаются не только под Новый год, но и после него?..