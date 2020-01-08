Ралли Africa Eco Race-2020: через Сахару в одиночку

– Особенность нашей команды в том, что мы используем машины, собранные на стандартных узлах и агрегатах — тех, которые идут на конвейер в Нижнем Новгороде, — рассказывает руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — Наша цель прежде всего состоит в проверке «газовских» машин в самых экстремальных условиях. Сейчас в ралли Africa Eco Race участвует два грузовика ГАЗ «Садко NEXT». Эти машины уже прошли путь от Монако до Дакара в прошлом году. Наши инженеры получили полезную информацию, которая оказалась просто неоценимой при запуске серийных моделей…

Первый этап соревнований на африканском континенте оказался совсем коротким — всего 23 километра. Однако организаторы смогли так закрутить маршрут, что участники очень долго плутали в поисках искомых точек. Штурманы команды «ГАЗ Рейд Спорт» оказались на высоте. Экипаж Болеслава Левицкого и Станислава Долгова пришел вторым в грузовом зачете, Алексея Хлебова и Александра Лагуты — четвертыми.

Что такое 23 боевых километра на фоне предстоящих трех с половиной тысяч? Мелочь, на которую и внимания обращать не стоит. Однако экипаж одного багги умудрился на этом участке в хлам порвать четыре колеса. В запасе у них было всего четыре, которые и поставили. Вечером они обратились к коллегам с просьбой поделиться. Возможно, найдется добрый народ. Но впереди, повторюсь, путь до Дакара и доброта может выйти боком.