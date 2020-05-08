Audi продлевает гарантию на свои новые машины на три месяца

Фото производителя.
Компания Audi объявила о продлении сроков гарантии на свои автомобили на три дополнительных месяца. Эта антикоронавирусная акция проводится немцами не только в России, но и в других странах в связи с тем, что автовладельцы в режиме самоизоляции не могут вовремя пройти регламентные работы, да и многие дилеры марки не работают.

Российское представительство марки уточняет, что «если срок действия гарантии на новый автомобиль Audi истекает или уже истек в период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, гарантия продлевается на три дополнительных месяца. Период действия продления для этих автомобилей заканчивается через три месяца после окончания имеющейся гарантии». При этом, подчеркивают в компании, «лимит ограничения гарантии по пробегу не меняется. Условия гарантии на лакокрасочное покрытие, сквозную коррозию, запасные части и иные подобные случаи также на данный момент остаются без изменений».

ТО, автопродажи, авторынок, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, коронавирус
8 мая 2020
262