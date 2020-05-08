Audi продлевает гарантию на свои новые машины на три месяца

Российское представительство марки уточняет, что «если срок действия гарантии на новый автомобиль Audi истекает или уже истек в период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, гарантия продлевается на три дополнительных месяца. Период действия продления для этих автомобилей заканчивается через три месяца после окончания имеющейся гарантии». При этом, подчеркивают в компании, «лимит ограничения гарантии по пробегу не меняется. Условия гарантии на лакокрасочное покрытие, сквозную коррозию, запасные части и иные подобные случаи также на данный момент остаются без изменений».