Changan продлевает заводскую гарантию на автомобили до 31 июля 2020 года

Продление гарантии распространяется на всех автовладельцев марки, у которых срок гарантии на транспортные средства истекает в период с 1 марта по 31 мая 2020 года. По условиям глобальной программы Changan Considerate Care гарантия на эти автомобили продлевается до 31 июля 2020 года. При этом ограничение общего пробега остается неизменным.

Также условия программы распространяются на автомобили Changan, проданные до 31 мая 2020 года. Гарантия на них продлевается на три месяца (90 дней) после исходной даты окончания срока ее действия с сохранением ограничения пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Новые условия распространяются на все модели марки, которые представлены в 86 официальных дилерских центрах Changan в России.