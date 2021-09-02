Лента новостей Александр Мостовой сыграет в футбол c Liqui Molу Фото производителя.

Очередной зимний сезон не за горами, а значит пора, как минимум, менять в автомобиле масло, да и другие технические жидкости. Процедуры эти не то, чтобы сложные и неприятные, но муторные. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», их можно превратить в веселый квест.