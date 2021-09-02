Александр Мостовой сыграет в футбол c Liqui Molу

Так, например, известный немецкий производитель автохимии компания Liqui Molу предлагает автовладельцам в новом осенне-зимнем сезоне «сыграть в футбол» с легендарным российским футболистом Александром Мостовым, причем под креативную музыку известного рэпера Демьяна.
Каким образом? Да самым простым! В рамках стартовавшей 1 сентября акции, при покупке продукции Liqui Molу на Ozon на сумму от 5000 рублей вы получаете в подарок футбольный мяч с автографом Александра Мостового. Акция действует до последнего мяча, но поторопитесь — количество мячей ограничено.
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