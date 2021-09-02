Вслед за машинами Россию «накроет» дефицит запчастей для ремонта авто

Специалисты констатируют сильное сокращение товарных запасов продукции на складах ведущих импортеров и дистрибьютеров автомобильных запчастей в России, откуда потом детали поступают в розницу. Так, по некоторым данным, объемы складских запасов сократились на данный момент вдвое от нормального уровня и продолжают уменьшаться.

Еще острее ситуация в секторе наиболее ходовых автомобильных деталей, спрос на которые велик всегда: тормозные колодки и диски, рычаги передней подвески, рулевые рейки, кузовные детали, запчасти и расходные материалы для обслуживания двигателей.

Не менее плачевно обстоят делая в области поставок в автомагазины автомобильной электроникой. Ее все сложнее получать из-за продолжающегося дефицита микросхем в мире.