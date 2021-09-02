Вслед за машинами Россию «накроет» дефицит запчастей для ремонта авто

Специалисты констатируют сильное сокращение товарных запасов продукции на складах ведущих импортеров и дистрибьютеров автомобильных запчастей в России, откуда потом детали поступают в розницу. Так, по некоторым данным, объемы складских запасов сократились на данный момент вдвое от нормального уровня и продолжают уменьшаться.
Еще острее ситуация в секторе наиболее ходовых автомобильных деталей, спрос на которые велик всегда: тормозные колодки и диски, рычаги передней подвески, рулевые рейки, кузовные детали, запчасти и расходные материалы для обслуживания двигателей.
Не менее плачевно обстоят делая в области поставок в автомагазины автомобильной электроникой. Ее все сложнее получать из-за продолжающегося дефицита микросхем в мире.
Согласно оценкам экспертов ресурса Autodoc, нехватка упомянутых автомобильных деталей в России может стать ощутимой для рядовых автомобилистов к концу сентября-началу октября 2021 года. И уже известно, что на российском рынке уже ощущается нехватка тормозных колодок для BMW, Land Rover и других премиальных марок. Доставка ряда типов запчастей, на данный момент, растягивается на срок от двух до шести недель.
Ухудшение ситуации с запчастями связано с тем, что крупнейшие мировые производители автомобильных компонентов сталкиваются с производственными сбоями, вызванными теми или иными аспектами коронавирусной истории.
С другой стороны, они вынуждены в первую очередь обеспечивать своей продукцией конвейеры автопроизводителей, чтобы те не останавливались. Это делается, в том числе, и за счет снижения объемов поставок на розничный рынок автозапчастей.