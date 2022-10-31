Какие LADA будет собирать «Швабе» в Нижнем Новгороде

На новых площадях «Швабе-СпецАвто» будет собирать LADA Granta KUB, LADA Granta Prima, LADA Niva Kub, LADA Niva Prima и MA3. Дополнительно на заводе для данных авто запускают технологию скрытого бронирования, по которой в том числе наладят выпуск автомобилей скорой медицинской помощи.

– Данные автомобили востребованы преимущественно в здравоохранении. Их производство наращивается в том числе в целях обновления существующего парка автомобилей скорой медицинской помощи и машин других профилей. Новая площадка позволит значительно расширить уже выпускаемую линейку спецтранспорта, что откроет новые возможности в работе медиков и социальных служб', — рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.