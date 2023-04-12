Exeed сыграл в консерватории токкату ре минор

Так, например, премиальный китайский бренд Exeed взял на попечительство Московскую консерваторию. Ну, не то, чтобы целиком и полностью, но, однако, заключил с российскими музыкантами соглашение, согласно которому в этом году будет реализован ряд весьма актуальных для отечественного искусства проектов.

В частности, на днях «Иксид» подарил консерватории электронный орган-позитив: музыкальный инструмент, получивший распространение в Европе в XIV—XVI веках. В России, кстати сказать, он тоже пользовался успехом, получив прозвище «арган сундушный».

Его современная электронная версия, обосновавшаяся благодаря китайцам в Рахманиновском зале Московской консерватории, в сундук, разумеется не поместится. Тем не менее, благодаря своей мобильности он будет задействован в образовательном процессе и концертной деятельности.

– Благодаря компании Exeed реализовалась наша давняя мечта — получить в Рахманиновский зал орган. В остальных трех органы — кстати сказать, то же подаренные — присутствуют. И вот теперь у нас полный комплект, — отметил на церемонии вручения инструмента ректор консерватории Александр Соколов.

И свой первый концерт этот орган-позитив уже дал, сыграв для гостей Баха, Крейслера, Флаэрти,Локшина, Рахманинова, Бре и даже Бернстайна с Морриконе.