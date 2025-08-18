Мужчина повис на заборе вверх ногами после ДТП с квадроциклом

В Раменском округе произошло ДТП, которое больше напоминало сцену из комедийного фильма. Двое мужчин, предположительно в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, не справились с управлением квадроцикла и врезались в забор. Результат аварии оказался неожиданным.

Как сообщил телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», инцидент произошел в поселке Быково. По предварительным данным, водитель квадроцикла не рассчитал скорость при приближении к перекрестку. Мощный удар о металлическое ограждение привел к тому, что одного из пассажиров буквально подбросило в воздух.

Последствия аварии были особенно драматичными — пострадавший висел вниз головой, зацепившись джинсами за острый край забора. Прибывшие на место спасатели МЧС с трудом сдерживали улыбки, освобождая незадачливого квадроциклиста из необычного плена.

При этом второго участника происшествия госпитализировали с черепно-мозговой травмой. По словам медиков, оба мужчины получили травмы средней тяжести, но их жизни ничего не угрожает.

Видео с места происшествия моментально разлетелось по социальным сетям, собрав тысячи просмотров и комментариев. Пользователи шутят, что этот случай мог бы стать отличной социальной рекламой против управления транспортом в нетрезвом виде.