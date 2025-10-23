Румын под наркотиками попытался протаранить ворота посольства России

Приблизительно в три часа ночи по местному времени 53-летний мужчина направил свой легковой автомобиль прямиком в ограду российского посольства. Дежуривший полицейский успел своевременно среагировать на происходящее, благодаря чему удалось не допустить водителя на территорию ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 23 октября в Бухаресте

Как сообщает «РБК», сразу же после этого нарушитель попытался скрыться, но прибывшие правоохранители быстро заблокировали его автомобиль и арестовали подозреваемого.

При проведении осмотра и проверки документов у задержанного в крови обнаружили следы сразу нескольких наркотических веществ. Выяснилось, что за рулем он находился незаконно — ранее судебным решением мужчину лишили водительских «прав».

Следствие продолжает выяснять причины случившегося.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в США автомобиль протаранил ограждение Белого дома, где в тот момент находился Трамп.