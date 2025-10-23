203

Румын под наркотиками попытался протаранить ворота посольства России

Инцидент произошел в ночь на 23 октября в Бухаресте

Приблизительно в три часа ночи по местному времени 53-летний мужчина направил свой легковой автомобиль прямиком в ограду российского посольства. Дежуривший полицейский успел своевременно среагировать на происходящее, благодаря чему удалось не допустить водителя на территорию ведомства.

Александр Проневский

Изображение Румын под наркотиками попытался протаранить ворота посольства России

Как сообщает «РБК», сразу же после этого нарушитель попытался скрыться, но прибывшие правоохранители быстро заблокировали его автомобиль и арестовали подозреваемого.

При проведении осмотра и проверки документов у задержанного в крови обнаружили следы сразу нескольких наркотических веществ. Выяснилось, что за рулем он находился незаконно — ранее судебным решением мужчину лишили водительских «прав».

Следствие продолжает выяснять причины случившегося.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в США автомобиль протаранил ограждение Белого дома, где в тот момент находился Трамп.

