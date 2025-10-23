Румын под наркотиками попытался протаранить ворота посольства России

Как сообщает «РБК», сразу же после этого нарушитель попытался скрыться, но прибывшие правоохранители быстро заблокировали его автомобиль и арестовали подозреваемого.
При проведении осмотра и проверки документов у задержанного в крови обнаружили следы сразу нескольких наркотических веществ. Выяснилось, что за рулем он находился незаконно — ранее судебным решением мужчину лишили водительских «прав».
Следствие продолжает выяснять причины случившегося.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в США автомобиль протаранил ограждение Белого дома, где в тот момент находился Трамп.