Euro NCAP ужесточит критерии безопасности с 2026 года

Европейская организация Euro NCAP с 2026 года вводит новые, самые масштабные с 2009 года, критерии оценки безопасности автомобилей.

Как сообщает AUTONEWS, одним из ключевых изменений станет требование к наличию физических кнопок для основных функций, что позволит сократить время, которое водитель отвлекается от дороги на управление через сенсорные экраны.

Подчеркивается, что производителям для получения высшего рейтинга в пять звёзд необходимо будет оснастить автомобили отдельными механическими переключателями для аварийной сигнализации, поворотников, стеклоочистителей, клаксона и фар.

Новый рейтинг будет формироваться на основе четырёх критериев: безопасное вождение, предотвращение столкновений, защита при столкновении и безопасность после ДТП. Особое внимание уделят работе систем экстренного торможения (АЕВ), а также автоматическому оповещению спасателей о количестве людей в автомобиле после аварии.

Отмечается, что требования Euro NCAP влияют на продажи, потому автопроизводителям придётся адаптировать свои модели под обновлённые стандарты безопасности.