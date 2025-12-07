В Ставропольском крае произошло ДТП, в результате которого погиб водитель

На 41 километре автодороги «Зеленокумск-Никольское-Степное «Ставропольского края произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, водитель автомобиля «Лада Приора», совершая обгон, не убедился в безопасности манёвра и вылетел на полосу встречного движения. В результате этого произошло лобовое столкновение с автомобилем «Лада Гранта», двигавшемся в это время по встречной полосе. От удара «Гранта» загорелась.

Отмечается, что водитель «Лада Гранта» скончался на месте от полученных травм ещё до приезда скорой медицинской помощи. Виновник аварии и два пассажира второго транспортного средства доставлены в больницу.

Сообщается, что сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по факту аварии. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося ДТП.