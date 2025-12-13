1358

Автоэксперт призвал заранее отрабатывать навыки управления на льду

Водителям заблаговременно, до наступления зимы, необходимо тренировать навыки противозаносного вождения. Об этом специалист в области автомобильной безопасности Дмитрий Попов рассказал RT.

По словам автоэксперта, техника вождения требует регулярного повторения, так как является сезонной и быстро утрачивается без практики. А потому с первым появлением гололеда рекомендует отправляться на безопасные, закрытые площадки.

«Как только стало скользко, нужно приехать на закрытые площадки, где нет постороннего движения, и почувствовать свой автомобиль: как он ведёт себя при заносе, сносе, блокировке колёс, срабатывании ABS»,-отмечает эксперт

Попов пояснил, что основные сложности на скользкой дороге связаны с потерей контроля из-за блокировки колес, заноса задней части автомобиля или сноса передней. Для стабилизации переднеприводного автомобиля в заносе, он рекомендует плавно добавить газа и повернуть руль в сторону заноса. Для машин с задним приводом, напротив, эффективнее будет сбросить газ, используя торможение двигателем.

Управление полноприводным автомобилем на льду, по словам эксперта, требует особой и индивидуальной практики на специализированных полигонах, так как поведение разных систем полного привода может существенно различаться.

Эксперт отметил, что главный принцип безопасного движения в гололед-плавность всех действий.
«Нужно держать дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, двигаться в спокойном темпе», — подчеркнул Дмитрий Попов.

Напомним, что согласно прогнозам метеорологов, гололед продержится в Москве и Московской области до середины следующей недели.

