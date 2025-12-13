Сборная России победила на престижном внедорожном ралли в Малайзии

Российская сборная взяла серебро на внедорожном ралли в джунглях Малайзии

Российские спортсмены триумфально выступили на одном из самых сложных внедорожных соревнований в мире — Гранд-финале Rainforest Challenge 2025.

Как сообщает издание «За рулем», состязание проходило в джунглях Малайзии с 28 ноября по 10 декабря. Российская команда завоевала две высшие награды турнира.

Отмечается, что победу в абсолютном зачёте одержал российский экипаж под номером 113, в состав которого вошли Сергей Малахов и Игорь Мишагин. Спортсмены продемонстрировали высочайший уровень мастерства на экстремальных спецучастках.

Второе и третье место заняли команды из России и Малайзии, соответственно. Кроме того, ещё два российских экипажа показали отличный результат, войдя в пятёрку сильнейших.

Подчеркивается, что российские спортсмены подтвердили статус лидеров, успешно преодолев сложнейшие испытания тропического леса, включавших реки, скалы и резкие перепады высот. Всего в соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов.