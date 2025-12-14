В Москве за нарушения изъяли около 2,5 тысяч такси

С начала текущего года в Москве сотрудники столичной дорожной инспекции проверили порядка 33 тысяч автомобилей, используемых для таксомоторных перевозок.

В результате проверок почти 2,5 тысячи машин были задержаны и изъяты с последующей отправкой на специализированные штраф стоянки. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Согласно сообщению, основанием для таких мер послужили грубые нарушения лицензионных требований, установленных для пассажирских перевозок. Ведь перевозчики обязаны обеспечивать регулярное прохождение водителями медицинских осмотров, контролировать техническое состояние автомобилей перед каждым выходом на линию. А к работе должны допускаться только водителей со стажем не менее трёх лет.

«Проведённая масштабная проверка направлена на повышение безопасности пассажиров и качества услуг на рынке такси. Систематические рейды будут продолжены для выявления и пресечения деятельности недобросовестных перевозчиков, игнорирующих установленные правила», — говорится в сообщении ведомства.