В Москве более 600 светофоров синхронизировали для создания «зелёной волны»

Центр организации дорожного движения Москвы адаптировал режимы работы светофоров по 630 адресам, переведя их на скоординированное управление.

Об этом сообщает Дептранс Москвы, отмечая, что это позволяет водителям на основных направлениях реже останавливаться на красный сигнал и двигаться более плавно.

Отмечается, что регулярно анализируются транспортные потоки, выявляются проблемные участки, где чаще всего возникают заторы. По итогу анализов точечно настраивают работу светофоров для устранения возникающих проблем на дорогах столицы.

Поясняется, что для оптимизации движения применяются три типа координации. Первый тип - «сцепка», при которой синхронизируются светофоры на соседних перекрёстках, давая зелёный свет там, где больше машин.

Второй тип — классическая «зелёная волна», представляющая из себя цепь светофоров, связанных между собой на одном направлении и работающих согласованно. Она уже работает на 110 улицах и ключевых магистралях, таких как Садовое кольцо, Алтуфьевское и Каширское шоссе.

Третий тип - умная «зелёная волна». В отличие от классической она реагирует на датчики. Так на второстепенной дороге зеленый включается только при приближении транспорта. Это вдвое сократило время ожидания для трамваев и автобусов у метро «Павелецкая».

Подчеркивается, что благодаря таким настройкам в городе станет меньше локальных заторов, а трафик распределяется более равномерно, что делает движение комфортнее для всех участников.