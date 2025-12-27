Два человека погибли, один пострадал в ДТП под Алапаевском

В Свердловской области на 101-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло смертельное ДТП. По предварительным данным ГИБДД, утром 27 декабря 52-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», следуя из Алапаевска в Реж, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области сообщает, что в результате аварии погибли сам водитель и его 23-летний пассажир, который сидел на переднем сиденье. Еще один 22-летний пассажир, находившийся сзади, был доставлен в больницу с травмами.

Выживший пояснил, что они ехали на работу в город Реж, но момент происшествия он проспал. Все находившиеся в салоне были пристегнуты.

Проверка показала, что водитель, житель Алапаевска, имел 33-летний стаж вождения, но при этом 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Для установления всех обстоятельств трагедии, включая состояние водителя в момент ДТП, назначены экспертизы.