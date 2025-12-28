Пьяный водитель в Кудрово сбил бабушку с двумя детьми

В Кудрово Ленинградской области произошло ДТП с участием пожилой женщины и двух пятилетних девочек. Мужчину теперь разыскивают местные жители и полиция.

Как сообщает 78.ru, водитель легкового автомобиля сбил женщину с детьми на пешеходном переходе. Очевидцы рассказали, что из машины вышел мужчина, которому на вид около 35 лет. От него шел резкий запах алкоголя. Воспользовавшись суматохой, водитель скрылся с места происшествия.

Основной удар автомобиля приняла на себя бабушка девочек. Медики диагностировали у неё два перелома в тазобедренной части и черепно-мозговую травму. Её состояние оценивается как среднетяжёлое. Женщину увезли в реанимацию.

Одна из девочек получила незначительные травмы, помощь ей оказали на месте происшествия. Второй ребёнок не пострадал. В настоящее время водителя пытаются опознать и задержать. К розыску подключились активные жители района.