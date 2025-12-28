9

ДТП в Польше унесло жизни шести человек

Смертельная авария на перекрестке под Бжегом закончилась пожаром

На юго-западе Польши произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями. Как сообщила прокуратура Опольского воеводства, на перекрестке недалеко от города Бжег столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них вспыхнул.

Поделиться
Автор
Анастасия Макарова

Изображение ДТП в Польше унесло жизни шести человек

Onet сообщает, что в результате мощного удара и последующего пожара на месте погибли шесть человек.

Правоохранительные органы подтвердили, что пятеро погибших-четверо мужчин и одна женщина-являются гражданами Украины. Личность и гражданство шестой жертвы на данный момент уточняются. Инцидент получил широкий резонанс в польских СМИ.

В настоящее время польские следственные органы проводят проверку на месте аварии, выясняя все обстоятельства и причины столкновения. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует