ДТП в Польше унесло жизни шести человек

Onet сообщает, что в результате мощного удара и последующего пожара на месте погибли шесть человек.
Правоохранительные органы подтвердили, что пятеро погибших-четверо мужчин и одна женщина-являются гражданами Украины. Личность и гражданство шестой жертвы на данный момент уточняются. Инцидент получил широкий резонанс в польских СМИ.
В настоящее время польские следственные органы проводят проверку на месте аварии, выясняя все обстоятельства и причины столкновения. Расследование находится на контроле прокуратуры.