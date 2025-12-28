ДТП в Польше унесло жизни шести человек

На юго-западе Польши произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями. Как сообщила прокуратура Опольского воеводства, на перекрестке недалеко от города Бжег столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них вспыхнул.

Смертельная авария на перекрестке под Бжегом закончилась пожаром

Onet сообщает, что в результате мощного удара и последующего пожара на месте погибли шесть человек.

Правоохранительные органы подтвердили, что пятеро погибших-четверо мужчин и одна женщина-являются гражданами Украины. Личность и гражданство шестой жертвы на данный момент уточняются. Инцидент получил широкий резонанс в польских СМИ.

В настоящее время польские следственные органы проводят проверку на месте аварии, выясняя все обстоятельства и причины столкновения. Расследование находится на контроле прокуратуры.