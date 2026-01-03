В Свердловской области за год пострадали 365 несовершеннолетних

В Свердловской рост наездов на детей-пешеходов увеличился на 40%, а современные ДТП становятся всё более тяжёлыми из-за мощности автомобилей

В преддверии нового года эксперты обсудили проблему детского травматизма на дорогах в зимний период. Начальник пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции по Свердловской области Галина Кравченко привела тревожную статистику: за истекший период 2025 года в регионе зарегистрировано 338 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 365 детей получили ранения и 14 погибли. Отмечен резкий рост наездов на детей-пешеходов на 40%, причём в 43% случаев водители не уступили дорогу на пешеходных переходах. Также зафиксировано увеличение числа аварий с участием детей на средствах индивидуальной мобильности и мототранспорте.

Пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области сообщает, что в рамках противодействия этим угрозам Госавтоинспекцией проведено 9 областных профилактических мероприятий и организовано 1854 сплошные проверки транспорта у детских учреждений. Проведены проверки пунктов проката мототехники, а в ходе рейдов от управления транспортными средствами отстранены 114 подростков. Активно велась работа по контролю скоростного режима и расширению сети фотовидеофиксации.

Заместитель главного врача по хирургии Детской горбольницы № 9 Екатеринбурга Араик Петросян отметил, что современные ДТП стали высокоэнергетичными из-за массы и мощности автомобилей, а также нарушения скоростного режима, что ведёт к более тяжёлым травмам. По его словам, в основном это травмы головного мозга, повреждения скелета и внутренних органов, часто требующие сложных хирургических вмешательств. Рост детского травматизма на дорогах во многом связан с несоблюдением ПДД взрослыми.

Начальник отдела профилактики Министерства образования Свердловской области Анатолий Белан сообщил, что в образовательных учреждениях реализуется комплекс профилактических мер, который будет продолжен и в период каникул.