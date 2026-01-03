В Тверской области Datsun съехал в кювет и перевернулся

Водитель Datsun не справилась с управлением на федеральной трассе Р-132

В результате ДТП на трассе Р-132 двое пассажиров получили травмы.

3 января на 1198-м километре федеральной трассы Р-132 в Калининском округе Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 55-летняя водитель автомобиля Datsun не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в придорожный кювет и перевернулось.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, в результате аварии пострадали два пассажира автомобиля—25-летняя женщина и 31-летний мужчина.

Обоих травмированных оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи и обследования. Их текущее состояние уточняется.

На месте происшествия незамедлительно приступили к работе сотрудники Госавтоинспекции. Ведётся расследование.