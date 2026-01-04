В Троицке на нерегулируемом перекрёстке столкнулись две иномарки: пострадали двое детей

В городе Троицке вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детей. На 5-м километре автодороги Троицк-ГРЭС, на нерегулируемом перекрестке, 69-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» при повороте налево не предоставил преимущество встречному транспорту. Это привело к столкновению с автомобилем «Киа Оптима», которым управляла 33-летняя женщина.

Как сообщает пресс-служба полиции Южного Урала, в результате аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров 14 и 11 лет, которые находились в автомобилях на момент удара. Оба ребёнка отделались относительно лёгкими травмами—им назначено амбулаторное лечение и не потребовалась госпитализация.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место, установили важный факт: на момент столкновения оба несовершеннолетних пассажира были правильно пристёгнуты ремнями безопасности. Это и позволило избежать более тяжёлых последствий.

В настоящее время госавтоинспекторы устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.