Под Омском у переполненного автобуса отвалились колёса

Жители села Черниговка требуют срочной проверки перевозчика после инцидента на маршруте №318, едва не закончившегося катастрофой.

У автобуса №318, следовавшего из села Черниговка в город, прямо во время движения на трассе отвалились колёса. Транспортное средство было переполнено пассажирами. По счастливой случайности, водителю удалось избежать полной потери управления и жертв.

Как сообщают местные СМИ, пассажиры и жители села возмущены состоянием общественного транспорта. Они указывают, что подобная техническая неисправность не возникает внезапно и является следствием вопиющей халатности при подготовке транспортного средства к рейсу. По их словам, это прямо свидетельствует о том, что автобусы эксплуатируются в аварийном состоянии без должного контроля.

Ситуацию усугубляют недавние изменения в организации маршрута из-за чего автобус прибывает в Омск лишь к середине дня. Такой график стал абсолютно неприемлемым для большинства сельчан, вынужденных теперь тратить на дорогу полдня. Люди оказались в ловушке: они вынуждены пользоваться опасным транспортом по неудобному расписанию.

Жители Черниговки требуют от Министерства транспорта Омской области и надзорных органов немедленной внеплановой проверки деятельности перевозчика. Они настаивают на выводе с линии технически неисправных машин и восстановлении удобного расписания.