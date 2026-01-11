На трассе под Челябинском в аварии погибла четырёхлетняя девочка

Иномарка съехала в кювет и перевернулась, ребёнок погиб на месте

В Чебаркульском районе Челябинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизнь ребёнка. 10 января около 15:35 на 37-м километре автодороги Бишкиль-Варламово водительница 1980 года рождения, управлявшая автомобилем «Рено Сандеро», не справилась с управлением на левом повороте.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Челябинской области, машина съехала с проезжей части в левый по ходу движения кювет, совершила наезд на дерево и опрокинулась. Несмотря на то, что четырёхлетняя пассажирка находилась в детском удерживающем устройстве, она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Водитель и второй взрослый пассажир 1974 года рождения, находившиеся в автомобиле, получили телесные повреждения. Оба были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи и обследования. Их текущее состояние уточняется.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Специалисты проводят осмотр, устанавливая все обстоятельства и причины трагедии, включая возможное влияние дорожных условий, технического состояния автомобиля и действий водителя. По факту ДТП проводится проверка.