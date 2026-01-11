Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом на трассе под Ужуром

На трассе под Ужуром автобус попал в аварию, пострадали люди

Следователи квалифицировали аварию как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В автобусе находились 12 пассажиров, пятеро госпитализированы.

Следственный отдел по Ужурскому району возбудил уголовное дело после серьёзного дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса. Инцидент, произошедший 10 января на 112-м километре автодороги «Ачинск-Ужур-Троицкое», квалифицирован по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщает пресс-служба СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, водитель автобуса, следовавшего из Ужура в Назарово, не справился с управлением в условиях сложной метеорологической обстановки. Из-за плохой видимости и неадаптированной к погоде манеры вождения, он допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся в попутном направлении. На момент аварии в салоне находились 12 человек, включая двух несовершеннолетних 11 и 17 лет.

В результате удара пять пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. По предварительной информации, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Экспертиза показала, что оба водителя — автобуса и грузовика — в момент ДТП были трезвы.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование продолжается.