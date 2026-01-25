В ДТП с автобусом на трассе М-5 под Ашой погиб водитель

Под Челябинском в ДТП с автобусом погиб водитель, трое пассажиров госпитализированы

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области произошло серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса. 25 января около 09:00 на 1589-м километре автодороги автобус Volkswagen, следовавший из Сатки в Уфу, столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области, по предварительной версии, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика. В результате столкновения 43-летний водитель маршрутного транспортного средства скончался на месте происшествия.

Трое пассажиров, находившихся в салоне автобуса, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Состояние пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Для обеспечения безопасности движения на данном участке дороги временно организовано реверсивное движение.