В Ставрополе под колесами иномарки погибла женщина

В Ставрополе на пешеходном переходе в ДТП погибла женщина

Сегодня, 14 февраля, около 3:45 ночи в Ставрополе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, 36-летний водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь по Чапаевскому проезду, совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора.

От полученных травм пешеход скончалась на месте до приезда скорой помощи. В настоящее время личность погибшей устанавливается сотрудниками полиции.

Водитель, житель Шпаковского муниципального округа, ранее не привлекался за грубые нарушения правил дорожного движения. Мужчине взяли кровь для проверки возможного состояния опьянения.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Детальные обстоятельства трагедии уточняются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.