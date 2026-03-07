В Краснодарском крае в лобовом столкновении погиб 24-летний водитель

Сегодня утром, 7 марта, на федеральной трассе «Кавказ» в Тихорецком районе произошло смертельное ДТП. Около 6:27 на 43-м километре автодороги 24-летний водитель автомобиля Mercedes, следовавший со стороны Тихорецка в направлении Кропоткина, выехал на полосу встречного движения в месте, где это разрешено правилами, и допустил столкновение с автомобилем Газель, двигавшимся во встречном направлении.

На трассе «Кавказ» молодой человек выехал на встречку и врезался в микроавтобус

Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, в результате лобового удара водитель иномарки погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его 23-летняя пассажирка и 40-летний водитель Газели с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Как прокомментировал ВРИО начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Тихорецкому району Игорь Орел, на данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. Точная причина выезда на встречную полосу выясняется.

Госавтоинспекция Тихорецкого района обращается ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на трассах, особенно при совершении обгонов и манёвров.