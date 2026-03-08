В Питере пожарная машина стала участником массового ДТП

Вчера вечером на проспекте Александровской Фермы в Петербурге, в районе остановки «Софийская улица», произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автобус, грузовая «Газель», три легковых автомобиля и пожарная машина.

В массовую аварию в Петербурге попали пять автомобилей и автобус, пострадали двое

Как сообщают местные СМИ, обошлось без серьёзных последствий для жизни и здоровья участников ДТП. Лёгкие травмы получили двое водителей, остальные, включая пассажиров и пожарных, не пострадали. На место оперативно прибыли экстренные службы, а также руководство МЧС, что подчеркивает нестандартность ситуации с участием спецтехники.

Движение транспорта на участке, несмотря на аварию, оказалось не перекрыто и серьёзно не затруднено — автомобилисты могли объехать место столкновения. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины происшествия, изучают записи камер и опрашивают очевидцев.

Обстоятельства, при которых пожарный автомобиль оказался в общей массе столкнувшегося транспорта, пока не разглашаются. Проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям всех участников ДТП.