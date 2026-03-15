В Петербурге пятилетний ребёнок погиб, попав под колёса автомобиля

В Невском районе Петербурга произошла трагедия, унёсшая жизнь пятилетнего ребёнка. На дворовой территории у дома 8 по Славянской улице в Усть-Славянке автомобиль Omoda под управлением 31-летнего водителя самопроизвольно покатился задним ходом и совершил наезд на малолетнего пешехода.

В Санкт-Петербурге ребёнок погиб под колёсами самопроизвольно покатившейся машины

Как сообщает пресс-служба МВД по Ленинградской области, со множественными тяжёлыми травмами ребёнок был экстренно госпитализирован в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — мальчик скончался от полученных повреждений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителю иномарки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и следователи. Проводится проверка, устанавливаются все детали трагедии. Обстоятельства произошедшего выясняются.